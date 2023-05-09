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Dünya

BM'den İsrail'in saldırılarına kınama: Kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM), işgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınayarak bunun 'kabul edilemez' olduğunu açıkladı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 13:45 - Güncelleme:
BM'den İsrail'in saldırılarına kınama: Kabul edilemez
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BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in sabaha karşı Gazze Şeridi'nde Filistin İslami Cihad Hareketi üyeleri ile çok sayıda sivili hedef alan hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in hava saldırılarının ardından Gazze'deki gelişmelerin kendisini "derinden endişelendirdiğini" belirten Wennesland, bu saldırılarda, 3 İslami Cihad üyesi ile bir doktor, 5 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin öldürüldüğüne ve 20'den fazla Filistinlinin yaralandığına dikkati çekti.

Wennesland, "İsrail'in hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyorum. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

BM Özel Koordinatörü ayrıca "Tüm ilgili tarafları en üst seviyede itidalli davranmaya ve gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya davet ediyorum. Herkes için yıkıcı sonuçlara yol açabilecek daha geniş bir çatışmadan kaçınmak için tüm taraflarla kapsamlı temasta olmaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 Filistinli öldürülmüştü. Saldırılarda bazıları ağır 20'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.

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