İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0173
  • EURO
    20,3914
  • ALTIN
    1209.09
  • BIST100
    4975.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den İsrailli aşırı sağcı Smotrich'in Filistin'e yönelik sözlerine tepki: Hakları BM tarafından korunmaktadır
Dünya

BM'den İsrailli aşırı sağcı Smotrich'in Filistin'e yönelik sözlerine tepki: Hakları BM tarafından korunmaktadır

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 'Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini' içeren ifadelerine tepki gösterdi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
BM'den İsrailli aşırı sağcı Smotrich'in Filistin'e yönelik sözlerine tepki: Hakları BM tarafından korunmaktadır
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Smotrich'in ifadelerinin "yararsız" olduğunu söyledi.

Haq, "Filistin halkı açık ve şüphesiz bir şekilde mevcuttur. Hakları, BM tarafından korunmaktadır." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararlarında da Filistin halkına atıfta bulunulduğuna dikkati çeken Haq, "BM, Filistinlilerin, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana olacağı iki devletli çözüm hakkını aramalarını desteklemeye devam etmektedir." dedi.

- SMOTRİCH'TEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Smotrich, Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Siyonist Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, yine tepki çekecek açıklamalarda bulunmuştu.

Smotrich, "Filistinliler diye bir şey yok çünkü Filistin halkı diye bir şey yok. Filistinliler kim? Ben Filistinliyim." ifadelerini kullanmıştı.

Maliye Bakanı Smotrich, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söylemişti. Bu sözleri, uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.