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Dünya

BM'den Japonya'da meydana gelen heyelan için taziye mesajı

Birleşmiş Milleter (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya'nın Atami şehrinde şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen heyelan ve taşkında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:33 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:33
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Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in olaydan duyduğu üzüntü dile getirilerek, "Genel Sekreter, mağdurların ailelerine, Japonya Hükümetine ve halkına derin taziyelerini iletiyor." ifadesi paylaşıldı.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, şiddetli yağmur nedeniyle 3 Temmuz'da meydana gelen heyelan ve taşkında, 4 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 64 kişi de kaybolmuştu.

Heyelan ve taşkında 130'dan fazla hanenin hasar gördüğü kentte, yaklaşık 20 binden fazla hane için de tahliye emri verilmişti.

Kentteki sel ve heyelanın 3'üncü gününde, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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