BM: Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturmaya ihtiyaç var

Reuters'ın aktardığına göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "korkunç bir şekilde" öldürülmesinden sorumlu olanların ortaya çıkarılması için uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.