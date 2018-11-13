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BM'den Kerkük Kalesi ve Osmanlı Kışlası'nın restorasyonuna destek geldi

Birleşmiş Milletler, Kerkük'te yıkılma tehlikesi bulunan tarihi kale ve Osmanlı Kışlası'nın yenilenmesine yardım edecek.

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Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın Kerkük kentinde yıkılma riskiyle karşı karşıya olan tarihi kale ve Osmanlı Kışlası'nın restorasyonuna yardım edecek.
 
BM Irak Yardım Misyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Irak Özel Temsilcisi Yardımcısı Alice Walpole ve ona eşlik eden bir heyet, Kerkük Kalesi ve Osmanlı Kışlası'nı ziyaret ederek, bu tarihi yapıların restorasyonlarına nasıl yardım edilebileceğine dair durum değerlendirmesi yaptı.
 
Açıklamada, Osmanlı Ordusu için 1863'te inşa edilen kışlanın bugün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, kalan bölümlerinin güçlendirilmemesi halinde çökme riskinin yüksek olduğu uyarısı yapıldı. 
 
Kentin en eski bölümünü oluşturan Kerkük Kalesi'ne de değinilen açıklamada, milattan önce 884'te inşa edilen tarihi yapının 18 metre yüksekliğinde savunma duvarlarına sahip olduğu, kentin kalbinde yer alıp bin yıllık minare ve Kırmızı Kilise'yi içinde barındırdığı kaydedildi.
 
Açıklamada ifadelerine yer verilen BM Geliştirme Koordinasyonu Kerkük Ofisi Sorumlusu Martijn Dalhujisen, kalenin Kerkük'ün çok kültürlü toplum yapısından; Arap, Hristiyan, İslami, Yahudi, Kürt, Selçuklu, Türk ve Türkmenlerden izler taşıdığını ifade etti.
 
Dalhujisen, kalenin barış ve iyileşmenin güçlü bir sembolü olarak çok kültürlü Kerkük kentinin kalbinde restore edileceğini dile getirdi.

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