BM'den Kongo kararı

BM Güvenlik Konseyi'nde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesini öngören karar tasarısı oylandı. Güvenlik Konseyi, oybirliğiyle MONUSCO'nun faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesini kabul etti.

Dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak bilinen MONUSCO, 1 Temmuz 2010'da daha önceki BM barışı koruma misyonu olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Örgütü Misyonu'ndan (MONUC) görevi devralmıştı. MONUSCO, Mart 2022 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 12 binden fazla asker ve bin 600 polis ile görev yapıyor. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştiriliyordu.