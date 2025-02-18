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Dünya

BM'den Kongo uyarısı: Çatışmalar kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkenin doğusundaki durumun keskin şekilde kötüye gittiğini bildirdi.

AA18 Şubat 2025 Salı 16:36 - Güncelleme:
BM'den Kongo uyarısı: Çatışmalar kötüye gidiyor
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Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KDC'nin doğusundaki durumun "keskin biçimde" kötüye gittiğini bildiren Shamdasani, ülkede çocukların öldürülmesi ve cinsiyete dayalı şiddet gibi ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını söyledi.

Shamdasani, "KDC'de hastaneler ile insani yardım depolarına saldırılar ve yargıya yönelik tehditler de oldu." dedi.

Ruanda destekli M23'ün Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'yu da ele geçirdiğini söyleyen Shamdasani, "Ofisimiz, geçen hafta Bukavu şehrine girdikten sonra M23 tarafından çocukların öldürüldüğü vakaları doğruladı." dedi.

Shamdasani, Ruanda ve M23'e insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu.

- KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, ocak sonunda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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