BM'den koronavirüsle mücadele kapsamında Afgan mülteciler için daha fazla destek çağrısı

AA 14 Nisan 2020 Salı 18:32 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 18:35

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "Şimdi Afganistan ve komşularını unutma zamanı değil." dedi.

Kovid-19'un gelişmekte olan ülkeler için çok büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Baloch, salgının sağlık sistemleri zaten kırılgan olan ülkelere "olağanüstü bir yük getirebileceği", bunun sonucunda ise "acıların ve ölümlerin" kaçınılmaz olacağı uyarısı yaptı.

Baloch, "kalıcı risk ve güvensizliklere" rağmen, Afganların İran ve Pakistan'dan ülkelerine dönmeye devam ettiğine dikkati çekti.

"Geçen hafta sınırın geçici olarak açılmasından bu yana onbinlerce Afgan vatandaşı Pakistan'dan Afganistan'a geçti." diyen Baloch, İran'dan, ülkelerine geri dönen Afgan vatandaşlarının sayısının mart ayında 60 bine ulaştığını aktardı.

Baloch, günde yaklaşık bin 500 kişinin ülkesine geri döndüğünü belirterek, Afganistan'da sağlık sistemi ve sosyal hizmetlere aşırı yük bineceğini dile getirdi.

- "PAKİSTAN VE İRAN ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR"



Afganistan'da yerinden edilmiş yüzbinlerce kişinin yoksulluk seviyesinde yaşadığına dikkati çeken Baloch, ayrıca dünyadaki toplam 2,7 milyon Afgan mültecinin yüzde 90'ına ev sahipliği yapan Pakistan ve İran'ın da sağlık sistemleri ve ekonomileri üzerinde büyük baskı olduğunu vurguladı.

Bu ülkelerde Kovid-19 bağlamında getirilen kısıtlamaların birçok Afgan mülteciyi en temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktığının altını çizen Baloch, "İran ve Pakistan'daki Afgan mülteciler için Kovid-19'un etkileri sağlığın çok ötesine gerçekleşiyor. Her iki ülkede de istihdam edilenler genellikle günübirlik işçi olarak çalışıyordu." diye konuştu.

Baloch, Kovid-19 mücadele kapsamında uluslarası topluma Afganistan, Pakistan ve İran'a daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı.

- "DESTEK OLUNMAZSA KÜRESEL MÜCADELE YARA ALIR"



BMMYK Sözcüsü, Afganlılar ve onlara ev sahipliği yapan Pakistan ve İran'a destek olunmaması durumunda, pandemiye karşı verilen küresel mücadelenin yara alacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, BMMYK'nin Afganlı mülteciler için başvurduğu 315 milyon dolarlık küresel yardım çağrısının şu ana kadar sadece yüzde 17'si toplanabildi.

Pakistan, Afganların ülkelerine dönmesi için 4 günlüğüne 2 ülke arasındaki sınırı açacağını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 4 Nisan'da yapılan yapılan açıklamada, Afganistan hükümetinin talebi üzerine ülkelerine dönmek isteyen Afganlar için Torkham ve Çaman sınır kapılarının 6-9 Nisan tarihlerinde açık kalacağı belirtilmişti.