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Dünya

BM'den ''Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede göçmenlerin, mültecilerin ve vatansızların korunması ve tutuklu mülteci ve göçmenlerin derhal serbest bırakılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

AA31 Mart 2020 Salı 22:14 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 22:14
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Merkezleri İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Uluslarası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) yapılan ortak açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle göçmenler, sığınmacılar ve vatansızların yüksek risk altında olduğu vurgulandı.

Dünya genelindeki mültecilerin dörtte üçünü ve göçmenlerin de çoğunu misafir eden gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sistemlerinin kapasitesini aştığı ve baskı altında olduğu aktarılan açıklamada, bu ülkelerdeki mülteci ve göçmenlerin aşırı kalabalık kamplarda, geçici barınaklarda ve kabul merkezlerinde yaşam mücadelesi verdiklerinin, sağlık hizmetleri ve temiz su gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldıklarının altı çizildi.

Açıklamada, tüm göçmen ve mültecilerin, sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmaları ve Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tüm önleyici tedbirlere, testlere ve tedavi süreçlerine dahil edilmeleri istendi.

Bu tür önlemlerin Kovid-19 salgınının küresel olarak yayılmasını da engelleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, göçmenlerin, mültecilerin ve vatansızların insan hakları ve sağlıklarının korunması için tüm ülkelere çağrıda bulunuldu.

- "Tutuklu göçmen ve mülteciler derhal serbest bırakılsın"

"Resmi ve gayri resmi gözaltı yerlerinde, sıkışık ve sağlıksız koşullarda tutulan mülteci ve göçmenlerin durumu özellikle endişe vericidir." ifadesine yer verilen açıklamada, bu kişilerin Kovid-19 salgınının ölümcül sonuçları göz önüne alınarak gecikmeden serbest bırakılmaları istendi.

Ayrıca, göçmen çocuk ve ailelerle birlikte yeterli yasal dayanak olmadan gözaltına alınanların da derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, ülkeler, sınırlarını kapatırken veya sınırlama getirirken uluslararası insan hakları ve mülteci koruma standartlarına saygı göstermeye davet edildi, "geri göndermeme" ve "sağlık kontrolleri" prensiplerine de uymaları gerektiği hatırlatıldı.

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