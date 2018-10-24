BM: Kuzey Kore'deki insan hakları durumu şimdilik değişmedi

Kyodo ajansının haberine göre, BM Raportörü Quintana, Kuzey Kore ile Güney Kore ve ABD arasında düzenlenen zirvelere değinerek, "Güvenlik, barış ve refah konularındaki önemli ilerlemeye rağmen Kuzey Kore'deki insan hakları durumu şimdilik değişmedi." dedi.

Değişiklikleri, Kuzey Kore'de uzun süredir beklenen barışı başarma ümidi sunan "olağanüstü gelişmeler" olarak niteleyen Quintana, insan hakları konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.