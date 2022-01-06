İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2022 Perşembe / 3 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6069
  • EURO
    15,3956
  • ALTIN
    784.634
  • BIST100
    2010.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Libya açıklaması: Libya halkının yanındayız
Dünya

BM'den Libya açıklaması: Libya halkının yanındayız

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, geçiş sürecinde Libya'nın yanında yer alacaklarını bildirdi.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 11:47 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:47
ABONE OL

Özel Temsilci Williams, başkent Trablus'ta Libyalı siyasi yetkililerle temaslarının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Siyasi parti temsilcilerinin 2,8 milyon Libyalının iradelerini seçimlerle ortaya koymasında istekli olduklarını kaydeden Williams, uzun süren geçiş döneminin seçim süreciyle sonuçlanması için BM'nin Libya halkının yanında duracağını yineledi.

Williams, Libya'da geçiş sürecinin adil gerçekleşmesi ve ulusal uzlaşıda ilerleme kaydedilmesi için daha çok çabaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

BM Özel Temsilcisi Williams, dün Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile ülkede seçimlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili sunulan önerileri ele almıştı.

- TARTIŞMALI SEÇİMLER

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.