BM'den Libya çağrısı

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı çatışmaların sivil kayıplara yol açtığı ve hastaneler de dahil olmak üzere, sivil tesislere zarar verdiği belirtildi.

BM Misyonu, Trablus'taki çatışmalar karşısındaki derin endişesini ifade ettiği açıklamasında, saldırı eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan hakları ve hukuku kapsamındaki sivilleri ve sivil tesisleri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada, tüm tarafların her türlü nefret söylemi ve şiddete teşvikten kaçınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de çatışmalar karşısındaki endişesini ifade etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trablus'taki şiddetli çatışmalara, sivil kayıpları ile maddi hasarlara ilişkin haberler karşısında derin endişe duydukları aktarıldı.

Açıklamada, barışçıl diyalog çağrısında Libya halkının yanında oldukları kaydedildi.

Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde bugün iki silahlı grup arasında çatışma çıkmış, 1 sivil ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti de gün içerinde yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalara tepki göstermişti.

- Başağa'dan Dibeybe'ye "Yetkinizi teslim edin" çağrısı"

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."