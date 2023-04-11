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Dünya

BM'den Libya seçimi hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, BM'nin ülkede seçimlerin düzenlenmesine ilişkin planında temel ortağın Başkanlık Konseyi olduğunu belirtti.

AA11 Nisan 2023 Salı 01:31 - Güncelleme:
BM'den Libya seçimi hakkında açıklama
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Konsey'in Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bathily ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya geldi.

Görüşmede Bathily, Sudan ve Çad'a yaptığı ziyaretlerdeki temasları, yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin müzakereleri, güvenlik koordinesi için Bingazi'ye ve Sebha kentlerine düzenlediği ziyaretler ve görüşmelerin sonuçlarına dair Menfi'ye bilgi verdi.

Bathily, Libya yerelindeki tüm ileri gelenlerin katılımıyla hükümetin gözetiminde düzenlenen buluşma toplantısında, ülkenin birliği ve istikrarını vurgulaması açısından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Açıklamada ayrıca, görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un Çad ve Sudan dosyaları ve BM misyonunun çabaları çerçevesinde ülkedeki çatışan taraflar arasında uzlaşma sağlanması konusunda bir brifing verdiği kaydedildi.

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