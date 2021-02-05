İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması çağrısı
Dünya

BM'den Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması ve iş birliği çağrısı yaptı.

AA05 Şubat 2021 Cuma 23:49 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 23:49
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da seçimlere kadar yeni geçici hükümetin belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek tüm Libyalı taraflara ve uluslararası aktörlere seçim sonucuna saygı duyulması çağrısı yaptı.

Libya'da geçici hükümetin belirlenmesi için yapılan oylamanın tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Guterres, geçici hükümetin yeni üyelerini tebrik etti.

Bu sürecin Libya'daki tüm aktörler tarafından kabul edildiğine dikkati çeken Guterres, tüm tarafların "şeffaf ve kapsayıcı" bir şekilde yürütülen bu sürece ve seçim sonuçlarına saygı duyması, Libya'da barışın sağlanması için yeni geçici yönetimle iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.