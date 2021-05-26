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Dünya

BM'den Libya'daki seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılması vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki seçimlerin daha önce kararlaştırıldığı tarihte yapılmasının önemini vurguladı.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:06 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
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Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kubis, başkent Trablus'ta Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni ile bir araya geldi.

Görüşmede "seçimleri düzenlemeye odaklanmanın ve gerçek ulusal uzlaşmayı sağlamaya yönelik çalışmaya devam etmenin önemine" dikkati çeken BM Temsilcisi Kubis, Ulusal Seçim Komisyonu'nun bugüne kadar yaptığı hazırlıklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkanlık Konseyi'nin, kapsamlı ulusal uzlaşıyı gerçekleştirmek ve seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılması için çalışmaya devam ettiğini aktaran Musa el-Koni de Libya Siyasi Diyalog Forumu'na özgür seçimlerin yapılmasını garanti altına alacak anayasal bir temel üzerinde anlaşma çağrısında bulundu.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı. Ayrıca seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi" kurulmuştu.

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