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Dünya

BM'den Libyalı silahlı gruplara sükunet çağrısı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 14 Mayıs'ta başkent Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların ardından sükunet çağrısında bulundu.

AA17 Mayıs 2022 Salı 02:15 - Güncelleme:
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UNSMIL, konuya dair resmi Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, gruplar arasında sivil ayrımı gözetmeksizin ağır silahlarla çatışma yaşandığı ve çatışmaların daha büyük gerilimlere sebebiyet verebileceği uyarısı yapıldı.

Devlet kontrolü dışında gerçekleşen bu tür olayların kritik bir kavşakta olan ülke gündemini daha da kötüleştirebileceği belirtilen açıklamada, 'Bütün Libyalı tarafları sakin kalmaya ve sivil halkın huzurunu korumaya çağırıyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Cenzur bölgesinde 14 Mayıs'ta silahlı gruplar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çatışma çıkmış ve bölgedeki elektrik santrallerinde hasar meydana gelmişti.

Çatışmaların ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Başbakan Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile bir araya gelmişti.

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