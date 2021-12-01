BM'den Mısır açıklaması

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:31

BM uzmanlarınca yapılan yazılı açıklamada, 2019'dan bu yana tutuklu bulunan muhalif aktivistlerden Ala Abdulfettah, Muhammed el Bekir ve Muhammed İbrahim Radvan'ın, 8 Kasım'daki olağanüstü hal mahkemesi duruşmalarının 20 Aralık'a ertelenmesi kararı değerlendirildi.

Mısır hükümetinin, terörle mücadele kanunlarını istismar ettiğinin öne sürüldüğü açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı söylenerek alınan bu tür korkunç tedbirler, uluslararası terörle mücadele usulü ve yasalarının meşruiyetine yönelik ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 aktivistin terör listesine alınması kararına karşı temyiz başvurusunun Yargıtay tarafından reddedilmesine tepki gösterilerek, "Keyfi gözaltına alınan ve adil yargılama hakkından mahrum bırakılan aktivistler bir an önce serbest bırakılmalı ve isimleri terör listesinden çıkarılmalıdır." ifadesi yer aldı.

Uzmanların açıklamasında ayrıca, Mısır hükümetine, terörle mücadele yasalarını gözden geçirme uyarısında bulunuldu.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden Ala Abdulfettah, 29 Eylül 2019'da gözaltına alınmış ve bir gün sonra tutuklanmıştı.