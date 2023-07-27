İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2023 Perşembe / 10 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9557
  • EURO
    29,6188
  • ALTIN
    1685.13
  • BIST100
    6856.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den, Nijer'deki darbecilere çağrı: Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakın
Dünya

BM'den, Nijer'deki darbecilere çağrı: Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'deki darbe girişiminde alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
BM'den, Nijer'deki darbecilere çağrı: Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakın
ABONE OL

Guterres, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile konuştuğunu belirten Guterres, "Şimdi, onu alıkoyanlara seslenmek istiyorum, Cumhurbaşkan Bazum'u derhal ve koşulsuz serbest bırakın, ülkenin demokratik yönetimine engel olmaktan vazgeçin ve hukukun üstünlüğüne saygı duyun." dedi.

Guterres, konuşmaları sırasında Cumhurbaşkanı Bazum'un kendisine iyi, ancak durumun çok ciddi olduğunu söylediğini belirtti.

Nijer'de dün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

  • darbe
  • Cumhurbaşkanı Bazum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.