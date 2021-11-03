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Dünya

BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış gücü askerlerine saldıranlara gözaltı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine ateş açan cumhurbaşkanı muhafızlarının derhal gözaltına alınması çağrısında bulundu.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 21:41 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 21:42
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BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) Başkanı Mankeur Ndiaye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, OAC'de barış gücü askerlerine yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Silahsız 10 barış gücü askerinin OAC Cumhuriyet Muhafızlarının açtığı ateşle yaralandığını hatırlatan Ndiaye, "Barış gücü askerlerine yapılan bu canice saldırının failleri derhal gözaltına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

M'Poko Uluslararası Havalimanı'ndan dün üstlerine dönen silahsız Mısırlı barış gücü askerlerine cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından açılan ateş sonucu 2'si ağır 10 asker yaralanmıştı.

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