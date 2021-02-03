BM'den Rusya'ya Navalnıy çağrısı: Derhal bırakılsın

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 16:24

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, "Rus muhalefet figürü Aleksey Navalnıy'ın dün Moskova'da bir mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılması bizi derinden korkutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildiğini anımsatan Shamdasani, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2017'de oy birliğiyle bu kararı "keyfi, haksız ve açıkça mantıksız" bulduğunu aktardı.

Rus muhalif Navalnıy’a hapis kararından sonra muhaliflerin sokağa çıktığını ve dün gözaltına alınanların sayısının 1400'e kadar çıktığına dair haberler olduğunu belirten Shamdasani, "Rusya'daki yetkilileri, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için dün ve son birkaç haftadır ülke çapında düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların tamamını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Shamdasani, Rus hükümetini, göstericilere uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarına göre muamele etmeye davet etti.

- Navalnıy’ın hapis cezası

Dün, Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.



Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy’ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

