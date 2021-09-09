BM'den saldırılara kınama: 1 milyon çocuk tehlikeyle karşı karşıya

AA 9 Eylül 2021 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 21:48

Kallon, son akademik yılda Nijerya'da okullardaki saldırı ve kaçırma olaylarından 1,3 milyon çocuğun etkilendiğini kaydetti.

Son zamanlarda Nijerya'da okulları hedef alan saldırıların arttığına işaret eden Kallon, hükümete, okullara yönelik ardı arkası kesilmeyen saldırıları yanıtsız bırakmaması çağrısı yaptı.

Kallon, durumu, gelecek nesle doğrudan saldırı olarak nitelendirerek, "Bunlar çocuklar için travmatik oluyor. Bireysel itibarlarını zedeliyor ve bazen etkilenen ailelerin onları eğitimden tamamen geri çekmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) bildirgesi kapsamındaki güvenli okulların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmesi çağrısında bulunan Kallon, hükümetin eğitimi saldırılara karşı korumak için kararlı olmasını istedi.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.