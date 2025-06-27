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Dünya

BM'den sert çıkış: İsrail hukuku ihlal ediyor, cezasız kalmamalı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirdiğinin bilindiğini belirterek, 'İhlal olduğunda, sorumlular hesap vermelidir.' dedi.

AA27 Haziran 2025 Cuma 18:51 - Güncelleme:
BM'den sert çıkış: İsrail hukuku ihlal ediyor, cezasız kalmamalı
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Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın son günlerde gündemin ön sıralarına yerleştiğine dikkat çeken Guterres, "Ancak Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı acıların gölgede kalmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Guterres, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesi "umut verici" olarak nitelendirerek, "Şu anda umuda her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, İsrail'in saldırılarının dehşet verici boyutlarda bir insani krize yol açtığını belirterek, krizin hiçbir aşamasında durumun bugünkü kadar vahim olmadığını ifade etti.

Guterres, defalarca yerinden edilen ailelerin, Gazze topraklarının çok küçük bir bölümüne sıkıştığını ve bu alanların da tehdit altında olduğunu söyledi.

"YİYECEK ARAYIŞI ASLA BİR ÖLÜM FERMANI OLMAMALIDIR"

Gazze'ye yağan bombaların çadırlara, ailelere ve artık kaçacak yeri kalmamış insanlara isabet ettiğini ifade eden Guterres, "İnsanlar sadece kendilerini ve ailelerini doyurmaya çalışırken öldürülüyor. Yiyecek arayışı asla bir ölüm fermanı olmamalıdır." vurgusunu yaptı.

Guterres, İsrail'in insani yardımların ulaşmasına izin verme ve bunu kolaylaştırma yükümlülüğü bulunduğunun altını çizerek, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının engellenmeye devam edildiğini hatırlattı.

Gazze'deki doktorların son ilaç şişesini ya da son solunum cihazını kime vereceğine karar vermek zorunda kaldığını anlatan BM Genel Sekreteri, yardım çalışanlarının kendilerinin de açlıkla karşı karşıya olduğunu, "bu durumun artık normalleştirilemeyeceğini" söyledi.

Guterres, Gazze'ye "damla damla akan yardımın" yeterli olmadığını belirterek, kitlesel bir yardım akışı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Yardımın insanlara hızlı, geniş kapsamlı ve bulundukları her yere ulaştırılması için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Umutsuz sivillerin askerileştirilmiş bölgelere yönlendirilmesine dayanan her türlü yardım operasyonu, doğası gereği güvensizdir ve insanları öldürmektedir." uyarısını yaptı.

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için siyasi cesaretin sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, insani yardımların dağıtım sorununun da çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"İNSANİ YARDIM İÇİN YENİDEN İCATLAR YAPMAYA GEREK YOK"

BM Genel Sekreteri, "Tehlikeli yeni yöntemlerle yeniden icatlar yapmaya gerek yok. Çözüm elimizde. İnsanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık ilkelerine dayanan ayrıntılı bir planımız var. Malzemeler elimizde. Deneyimimiz var." dedi.

BM'nin insani yardım planının insanların ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve toplumların, bağışçıların ve üye devletlerin güvenine dayandığını kaydeden Guterres, son ateşkes döneminde de işe yaradığını anımsattı.

Guterres, BM'nin insani yardım planının yeniden işlevsel hale getirilmesine izin verilmesi gerektiğini belirterek, "Güç sahibi olanlara sesleniyorum, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği gibi yardım çalışmalarımıza olanak tanıyın. Etkisi olanlara sesleniyorum, bu etkinizi kullanın. Tüm üye devletlere sesleniyorum, daha dün 80. yıldönümünde yeniden taahhüt ettiğiniz BM Şartı'na sadık kalın." dedi.

Sorunun nihai çözümünün ise siyasi olduğunun altını çizen BM Genel Sekreteri, umudu yeniden tesis etmenin tek sürdürülebilir yolunun iki devletli çözüme giden yolu açmak olduğunu belirtti.

Guterres, "Diplomasi ve insan onuru galip gelmelidir." vurgusunu yaptı.

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