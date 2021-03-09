BM'den ''Somali'' açıklaması: İnsani krizi derinleştiriyor

AA 09 Mart 2021 Salı 22:39 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 22:39

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'deki mevcut siyasi gerginliğin ülkedeki insani krizi derinleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Somali'deki mevcut siyasi gerginlik, ülkedeki insani krizi derinleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Silahlı çatışmaların Somali'de önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Şiddet, hayatlara mal oluyor, geçim kaynaklarını bozuyor ve aileleri yerinden ediyor. Çatışmalardan etkilenen sivillerin korunması gerekiyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

- YÖNETİM VE MUHALEFET ARASINDAKİ GERİLİM

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle yönetim ve muhalefet arasında gerilim devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görevini devretmek istemediğini iddia etmişti.

Muhalif cumhurbaşkanı adayları, 25 Şubat'ta Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ile bir araya gelerek, barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim ortamının oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.