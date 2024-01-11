BM'den Somali'de alıkonulan helikopterle ilgili açıklama! ''Kurtarma çabasındayız''

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Somali'de alıkonulan BM helikopterine ilişkin açıklama yaptı. Somali'nin Galmudug eyaletinde bir olay gerçekleştiğini teyit edebileceğini söyleyen Dujarric, "Kurtarma çabaları üzerinde çalışıyoruz. Ancak helikopterdeki kişilerin güvenliği için bu konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacağız." diye konuştu.

Dujarric temel önceliklerinin söz konusu kişilerin güvenliği olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan BM Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Somali'de teknik sorun nedeniyle acil iniş yapan BM helikopterinin, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulduğu bildirilmişti.