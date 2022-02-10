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Dünya

BM'den Somali'ye yeni destek programı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Somali Hayvancılık ve Ormancılık Bakanlığı, gıda kriziyle mücadele etmek amacıyla hayvancılığa destek programı başlattı.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 02:25 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 02:25
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FAO Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'de devam eden kuraklığa bağlı gıda sorununa karşı kampanya başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda hayvancılığa destek programı başlatıldığı belirtilen açıklamada, destek programıyla 267 bin aileye ait en az 10 milyon hayvanın tedavi edileceği ve bu yolla süt üretiminin artmasıyla gıda krizinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Somali'de devam eden kuraklığa bağlı gıda krizi nedeniyle binlerce aile göç etmek zorunda kaldı, susuzluk nedeniyle birçok hayvan telef oldu.

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