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Dünya

BM'den Sudan endişesi: Etnik boyutu artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'daki çatışmanın artan 'etnik boyutundan' ciddi endişe duyduğu bildirildi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 01:47 - Güncelleme:
BM'den Sudan endişesi: Etnik boyutu artıyor
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BM Genel Sekreteri Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Sudan'daki taraflara yeniden çatışmayı sonlandırma çağrısı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Guterres'in BM'nin Sudan halkına olan desteğini yinelediği belirtilirken, 9 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bir durumda yağmalamaların da son bulması gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Guterres'in özellikle Darfur'daki durumdan endişe duyduğu aktarılan açıklamada, Genel Sekreterin bölgedeki geniş çaplı şiddet ve sivil can kaybını dehşetle karşıladığı anlatıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter Sudan'daki çatışmanın artan etnik boyutu ve cinsel şiddetten ciddi endişe duyuyor." denildi.

"SAVAŞ SUÇU VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ TEŞKİL EDEBİLİR"

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ise yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi ihlal eden tarafları güçlü bir şekilde kınadı.

Bölgede oluşan güvenlik boşluğunun silahlı gruplar tarafından suistimal edildiğine dikkati çeken Nderitu, "Söz konusu grupların Sudan'daki çatışmaya taraf olanlarla bağlantıları nedeniyle etnik grupları hedef aldığına dair iddialar var. Bu saldırılar teyit edilirse savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eder." vurgusunda bulundu.

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