BM'den Sudan'daki mülteciler için yardım çağrısı

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve 41 uluslararası ile yerel partnerleri, Sudan'daki yaklaşık 1,1 milyon mülteciye destek olmak amacıyla kurumlar arası fon çağrısında bulundu.

Sudan'da yaşayan mültecilere temel ihtiyaçlarının karşılanması ve haklarını korumak için oluşturan "Sudan Mültecilere Yardım Planı" kapsamında 556 milyon dolarlık bütçe talep ediliyor.

Ülkede 2023 yılı için belirlenen mültecilere yardım planı, hayat kurtaran yardımları gerçekleştirmek, dayanıklılığı teşvik etmek ile kalıcı çözümlere ulaşmak için insani ve kalkınma alanlarındaki aktörler arasındaki temel bağları kurmayı hedefliyor.

- Uluslararası topluma destek çağrısı

UNHCR Sudan Daimi Temsilcisi Axel Bisschop, mülteciler konusundaki müdahale planının, Sudan Mülteciler Komisyonu da dahil olmak üzere, tüm paydaşlarla ortaklaşa hazırlandığını belirtti.

"Plan, hem yeni gelenler hem de uzun süredir Sudan'da yaşayan mülteciler için kritik koruma ve hayat kurtaran yardımları müdahalenin merkezine yerleştiriyor. Bu plan yerinden edilmiş topluluklar için dayanıklılığı ve kalıcı çözümleri teşvik eden bir çerçeve sağlıyor." ifadelerini kullanan Bisschop, uluslararası topluma Sudan'da başlattıkları mülteci müdahale planına destek olma çağrısında bulundu.

Sudan, Eritre, Etiyopya, Çad, Suriye, Güney Sudan, Yemen ve diğer ülkelerden gelen yaklaşık 1,1 milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaparken, Afrika'da en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ikinci ülke konumunda yer alıyor.

Sayıları 800 bine varan Güney Sudanlı mülteciler, Sudan'daki en büyük mülteci grubunu oluşturuyor.