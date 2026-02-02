BM'den Suriye açıklaması: İhtiyaçlar son derece büyük

Salih, Türkiye'ye gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yapan Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Salih, Türkiye'deki mülteciler ile sığınmacılar için gönüllü geri dönüş ve üçüncü ülkeye yerleştirme yoluyla çözümlerin ilerletilmesine yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) kararlılığını vurguladı.

Salih, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik çabalarda çift yönlü bir rol oynamaya devam ettiğini kaydederek, "Aralık 2024'ten ve (Beşşar) Esed rejiminin düşüşünden bu yana Türkiye'den Suriye'ye 600 bin Suriyeli mülteci geri döndü. BMMYK, Türk makamlarıyla yakın işbirliği içinde Suriyeli vatandaşların özgür, bilinçli ve gönüllü kararlar almalarını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sürdürülebilir çözümler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Salih, güvenlik ve anlamlı toparlanma çabalarının, Suriye'deki tüm insanların güvenli ve onurlu bir şekilde hayatlarını yeniden kurabilmeleri için hayati önem taşıdığına işaret etti.

- "SURİYE İÇİNDEKİ İHTİYAÇLAR HALA SON DERECE BÜYÜK"

Salih, Kilis'e giderek Suriye sınırını ziyaret ettiğini de belirterek, "Suriye içindeki ihtiyaçlar hala son derece büyük. Geri dönüşlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak için okullar, hastaneler, konutlar ve temel hizmetler dahil toparlanmaya yönelik uluslararası desteğin artırılması kritik önemdedir. Aynı zamanda Türkiye'de kalanlar için desteğin sürdürülmesi de hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldiğine de değinen Salih, görüşmelerde, istikrarlı, barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'ye duyulan ihtiyaç ile BMMYK'nin Türkiye'deki mültecilere yönelik destekleri konularındaki işbirliğinin ele alındığını kaydetti.