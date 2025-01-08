BM'den ''Suriye'de yatırım'' çağrısı

Laerke, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye yönelik insani yardım ve destek konularına ilişkin AA muhabirine yazılı değerlendirmede bulundu.

Suriye'de görev yapan insani yardım kuruluşları için önceliğin, insanların en kritik ihtiyaçlarını karşılamak olması gerektiğini ifade eden Laerke; bu ihtiyaçların gıda, barınma, sağlık hizmetleri ve temiz su olduğunu kaydetti.

Laerke, "Suriye'de uzun vadeli istikrara yatırım yapma ihtiyacı açık. Bu, elektrik erişimi dahil temel hizmetleri yeniden inşa etmeye, insanların bir gelire ve kendilerini geçindirecek araçlara sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olacak. Elbette bu, zaman alabilir." değerlendirmesini yaptı.

Kritik insani ihtiyaçları ele alan ancak aynı zamanda daha sürdürülebilir çözümlere zemin hazırlamaya imkan tanıyan "erken iyileşme faaliyetlerini" desteklemenin önemini de vurgulayan Laerke, bunlar arasında su kaynaklarını onarma veya sulamaya yatırım yapmanın da bulunduğunu ifade etti.

Laerke, sorunlara kalıcı çözümler bulmanın, insanların evlerine daha sürdürülebilir bir şekilde dönmelerine de katkı sağlayacağının altını çizdi.

"İnsani görevin dışında kalan ancak gelecekte insani ihtiyaçları sürdürülebilir şekilde azaltmak için hayati önem taşıyan uzun vadeli yeniden yapılanmayı destekleyeceğiz." ifadesini kullanan Laerke, odak noktalarının acil insani ihtiyaçlar olmaya devam ettiğini belirtti.

Laerke, Suriye'ye yönelik insani yardımlarla ilgili finansal sorunlara da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Geçen yıl 10,8 milyon kişiyi desteklemek için 4,1 milyar dolar tutarında yardım çağrısında bulunduk ancak bunun yalnızca 3'te 1'i karşılandı. Bu boşluğu doldurmak, kritik önem taşıyor."