BM'den Suriye’ye 28 tırlık insani yaşam malzemesi

İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 28 tırlık insani yaşam malzemesi BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi.

28 yardım tırı BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.

Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.