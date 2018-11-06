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BM'den Suriye'ye 6 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

  • İHA
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İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 6 tırlık insani yaşam malzemesi, BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi. İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.

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