BM'den Suriye'ye 79 tır yardım

BM, Suriye'ye uluslararası yardımlara imkan tanıyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye yardım sağladı.

Ancak ülkeye insani yardımların girmesini öngören mekanizmanın geçerlilik süresi bugün doluyor.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM'nin temel gıda maddelerini taşıyan 79 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'deki Babülhava Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

İdlib'e giren tırlardaki insani yardımlar, ülkenin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

- BM'nin Suriye'ye sınır ötesi insani yardımları

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karara göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Suriye'ye Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin'in itirazları üzerine sınırlandırıldı.

Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

