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BM'den terör örgütü PKK/YPG skandalı

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Mazlum Abdi ile SDG'nin, 'bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için' hazırlanan eylem planına resmi törenle imza attı.

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Birleşmiş Milletler (BM), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzaladı.
 
BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran'da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Mazlum Abdi ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza attı.
 
BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşma ile çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirildi.
 
Özel temsilci Gamba ise "eylem planı" olarak tanımlanan anlaşmaya ilişkin, "Suriye'deki çocukların korunması için önemli bir gün ve SDG'nin şemsiyesi altında faaliyet gösteren hiçbir örgütün bundan sonra çocukları savaşçı olarak kullanmayacağına dair sürecinin başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Açıklamada, eylem planının, "Birleşmiş Milletler ve Suriye Demokratik Güçleri arasındaki aylarca süren istişareler sonucu imzalandığı" ifade edildi.
 
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel Temsilcinin (Virginia Gamba) eylemleri, SDG ya da daha önce de görüşmeler yapmış olduğu hiçbir silahlı gruba siyasi meşruiyet tanındığı anlamına gelmiyor. Onun görevi çocukları çatışmalardan kurtarmak ve kendisi buna odaklanıyor. (Örgütle) etkileşimi hiçbir şekilde herhangi bir gruba meşruiyet tanımıyor." ifadesini kullandı.
 
Dujarric, ABD'nin sürece dahil olup olmadığına ilişkin ise eylem planının BM ve YPG/PKK'nın paravanı SDG arasında imzaladığını kaydetti.
 
BM raporuna göre YPG, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.

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