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Dünya

BM'den Tunus çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesinin ardından yargı sistemine 'saygı gösterilmesi' çağrısı yaptı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 22:34 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:34
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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesinin "endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

Haq, "Ülkedeki yargı mercileri ve yargı sistemine adil davranılması ve saygı gösterilmesi gerek." dedi.

- Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.

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