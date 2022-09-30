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Dünya

BM'den Türkiye ve Yunanistan'a ortak çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan ve Türkiye'ye 'Ege Adaları' sorununun barışçıl yollardan çözülmesi için diyaloğun devam etmesi çağrısı yaptı.

AA30 Eylül 2022 Cuma 23:12 - Güncelleme:
BM'den Türkiye ve Yunanistan'a ortak çağrı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'ın Ege'deki bazı adalara askeri yığınak yaptığı yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'YE "EGE ADALARI" SORUNUNA BARIŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN DİYALOG ÇAĞRISI

"Bölgede yükselen gerilimin ve hem Atina'dan hem de Ankara'dan gelen açıklamaların farkındayız. Gerginliği artırabilecek eylem ve ifadelerden kaçınılması önemli. Genel Sekreter bu bağlamda tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü yineliyor ve Yunanistan ve Türkiye'yi tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyor."

Dujarric, BM'nin sorunun yasal boyutuna ilişkin ise üye devletlerin egemenlik hakları ve deniz alanları üzerindeki yargı yetkisine ilişkin konularda bir pozisyon almadığını ve yorum yapmadıklarını sözlerine ekledi.

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