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BM, 'Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik artabilir' uyarısında bulundu

BM Genel Sekreterinin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Miroslav Jenca, 'Temas hattında taraflar gri bölgede birbirlerine doğru yaklaşıyor. Ağır silahların kullanımı ve temas hattına konuşlandırılması söz konusu' dedi.

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BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeleri görüştü.

Jenca, burada yaptığı konuşmada, ''Temas hattında taraflar gri bölgede birbirlerine doğru yaklaşıyor. Ağır silahların kullanımı ve temas hattına konuşlandırılması söz konusu.'' dedi.

BM Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Miroslav Ursula Mueller de sivillerin çatışmalarda en büyük bedeli ödemeye devam ettiğine dikkati çekerek, ''2014 yılından beri 3 bin 300'den fazla sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 9 bin kişi yaralandı.'' diye konuştu.

Mueller, Ukrayna'nın doğusunda 3,5 milyon kişinin koruma ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise ''Net olmak gerekirse bu krize son vermesi gereken Rusya. Kabul edilebilir tek sonuç Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna'nın doğusundan ve Kırım'dan çekmesi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Cohen, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Kırım tekrar Ukrayna'ya bırakılana kadar devam edeceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ile Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko ise 2015'te tarafların krize son verilmesine yönelik olarak üzerinde uzlaştığı Minsk Anlaşması'nın uygulanamamasından birbirlerini sorumlu tuttu.

Nebenzia, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalardan batının sorumlu olduğunu belirtirken,"'Bütün olanların sorumlusu doğrudan batı. Kiev'in provokasyonlarını destekliyorlar. Ukrayna'ya silah sağlayarak pervasız eylemlere sürüklüyorlar.'' diye konuştu.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların yeniden başlamasının uluslararası topluma bir uyarı olması gerektiğini dile getirdi.

Heusgen, Rus Büyükelçi Nebenzia'nın konuşmasına atıfta bulunarak, ''Vassily'i dinleyen, Rusya'nın Ukrayna'yı değil Ukrayna'nın Rusya'yı işgal ettiğini düşünecek.'' dedi.

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