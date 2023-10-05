İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5558
  • EURO
    29,166
  • ALTIN
    1612.48
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Ukrayna'ya düzenlenen saldırıya kınama
Dünya

BM'den Ukrayna'ya düzenlenen saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
BM'den Ukrayna'ya düzenlenen saldırıya kınama
ABONE OL

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu belirtilerek, "Siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırılar, uluslararası insani hukuk tarafından yasaklanmıştır ve acilen sonlandırılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

"BM Genel Sekreteri saldırıyı şiddetle kınıyor." denilen açıklamada, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırıda zarar gören sivillere destek vermek için insani yardım çalışanlarının harekete geçtiğini duyurdu.

GROZA KÖYÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN SALDIRI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın acımasızca suç işlediğini" belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.