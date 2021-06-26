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Dünya

BM'den yardım gönüllülerinin ölümüne kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Etiyopya'da 3 insani yardım çalışanının öldürülmesine kınama.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 20:23 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:23
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) üyesi 3 çalışanın öldürülmesini kınadı.

Genel Sekreterlik ofisinden yapılan yazılı açıklamada Guterres'in, "Etiyopya'nın Tigray kentinde MSF üyesi 3 insani yardım görevlisinin öldürülmesi beni derinden sarstı. Uluslararası İnsancıl Hukukunun korkunç bir ihlali olan bu olay kesinlikle kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Faillerin bulunması ve ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulunan Guterres, "Tigray'daki insanlara koruma ve yardım sağlamak için hayatlarını riske atan insani yardım ortaklarımızla dayanışma içindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

MSF'nin perşembe günü, Tigray'da insani yardım çalışmalarını sürdüren 3 üyesine ulaşamadığını açıklamış, cuma günü MSF çalışanlarının cansız bedenleri iş araçlarının bir kaç metre ötesinde bulunmuştu.

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