BM'den Yemen çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında SAFER FSO tankerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Haq, Hollanda ve İngiltere'nin düzenledikleri bağış etkinliği kapsamında yaklaşık 8 milyon dolar yardım toplandığını duyurdu.

BM ve BM Kalkınma Programının tüm donörlere minnettar olduğunu aktaran Haq acil etabın tamamlanması için hala 23.8 milyon dolara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Haq, "Şimdiye kadar yapılan katkıları memnuniyetle karşılıyoruz ancak işlemin tamamlanması için daha fazla fona ihtiyacımız var." diye konuştu.

- SAFER FSO tankeri

BM, Yemen kıyısı açıklarında 2015'ten bu yana terk edilen petrol tankerindeki petrolü taşımak için çok büyük bir ham petrol gemisi satın alma konusunda anlaşma sağlamıştı.

Operasyon, 2015'ten bu yana Yemen kıyısı açıklarında terk edilmiş durumdaki "SAFER FSO" isimli tankerdeki 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrolü taşımayı hedefliyor.

Yemen'in Ras Isa limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü tankerin çürümeye devam ettiği belirtiliyor.

Petrolün Kızıldeniz'e dökülme tehlikesi bulunmakla beraber, geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak tankerden muhtemel bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

