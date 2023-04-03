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Dünya

BM'den Yemen krizi hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki tarafların 'süresi sona ermesine rağmen ateşkesin birçok şartını uygulamaya devam ettiğini' söyledi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
BM'den Yemen krizi hakkında açıklama
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BM Yemen Özel Temsilciliği, Yemen'deki çatışmanın tarafları arasında BM himayesinde ateşkes ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesi münasebetiyle bir makale yayımladı.

Makalede görüşlerine yer verilen BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, ateşkesin 8 yıllık çatışmanın ardından Yemen'de bir umut olduğunu kaydederek, "Anlaşmanın süresi bitmesine rağmen ateşkes büyük ölçüde yürürlükte ve birçok hükmü bugüne kadar uygulanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YEMEN'DEKİ KRİZ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale geldi, yaklaşık 23,4 milyon nüfuslu ülkede 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

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