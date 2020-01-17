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Dünya

BM'den 'Yemen tekrar kıtlığın eşiğine sürüklenebilir' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Ramesh Rajasingham, 'Yemen'de hızla değer kaybeden bir rial ve maaş ödemelerinin aksamasıyla ülkeyi bir yıl önce kıtlığın eşiğine getiren bazı önemli ibareleri yeniden görmeye başlıyoruz.' uyarısında bulundu.

AA17.01.2020  07:28 - Güncelleme: 17.01.2020  07:28

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla iç savaşın devam ettiği Yemen'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Rajasingham, ülkede giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti.

Yemen'de bir yıl önce Stockholm Anlaşması'nın imzalanmasının ardından sivil ölümlerinin yüzde 35 azaldığını ancak durumun kırılganlığını koruduğunu, şiddet olaylarının devam ettiği ve insani durumun kötü olduğunu anlatan Rajasingham, Yemen'in tekrar kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

Rajasingham, 'Yemen'de hızla değer kaybeden bir rial ve maaş ödemelerinin aksamasıyla ülkeyi bir yıl önce kıtlığın eşiğine getiren bazı önemli ibareleri yeniden görmeye başlıyoruz. Yemen neredeyse her şeyi ithal ediyor ve insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları mallara erişebilmelerini sağlamak ve yeterli ticari ithalat akışını sürdürmek çok önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

- "BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAKINDA BAŞLAYABİLİR"

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise ülkedeki çatışmalarda büyük oranda azalma olduğunu ve atılan birtakım adımlarla taraflar arasında gelecek birkaç hafta içinde barış görüşmelerinin yeniden başlamasını umduğunu söyledi.

Martin Griffiths, 'Yemen'de savaş başladığından bu yana en sessiz haftalardan biri oldu, sadece bir hava saldırısı düzenlendi. Karada çok sınırlı bir askeri hareket vardı ve komşu ülkelere insansız hava aracı ya da füze ile hiçbir saldırı olmadı.' diye konuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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