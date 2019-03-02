BM’den YPG/PKK’ya siyasi süreç tokadı!

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, uluslararası alanda ardı ardına darbe yiyor. YPG’li teröristlerin işgalindeki Fırat’ın doğusuna ilişkin insan hakları raporunu önceki gün yayınlayan ve binlerce kadın ile çocuğun hukuksuz bir şekilde alıkonulduğu tespitini yapan Birleşmiş Milletler (BM), dün de örgütün paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Cenevre barış sürecine katılma hayallerini bitirdi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı SDG’nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi.

SORUNA DÖNÜŞECEKLER

Bölge ülkelerine yaptığı bir dizi ziyaret sonrası BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendiren Pedersen, İnsan Hakları Komisyonu’nun önceki gün açıkladığı Fırat’ın doğusundaki sivillere yönelik saldırıları gündeme getirdi. Deyr ez-Zor’da geçen aralık ayında düzenlenen operasyonlarda binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de alıkonulduğunu vurgulayan Pedersen, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteklediği ve Pentagon’un silahlandırdığı SDG’nin bölgede ileride büyük bir soruna dönüşeceğine dikkat çekti. Sorunların Suriyelilerin öncülüğünde ‘uluslararası ortak bir forum’ ile aşılabileceğini belirten Pedersen önceliklerinin rejim ve muhalifler arasında anayasa komitesi oluşturmak olduğunu dile getirdi.

KOMİSYON REDDİ

Toplantı sonrası gazetecilerin anayasa komitesine ilişkin sorularını yanıtlayan BM yetkilisi, “Suriyeli Kürtlerin temsilcileriyle görüştüm. Onların da hakları güvenceye alınacak. Fakat (terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı) SDG, siyasi sürecin bir parçası değil. Onlar gelecekte başımıza iş açabilir” diye konuştu. Pedersen ayrıca, anayasa komitesi konusunda da ilerleme kaydedildiğini ve isimlerin belirlenmeye çalışıldığını kaydetti.