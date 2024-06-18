BM'den Yunanistan çağrısı

BMMYK, Yunanistan'da yaşanan zorla geri gönderme vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yunanistan sınırlarındaki durumun takip edildiği belirtilerek, yıllardır, bazı göçmenlerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandığı bildirilen zorla geri gönderme vakalarına ilişkin çok sayıda rapor alındığı bildirildi.

Bu raporların bir kısmının Yunanistan makamlarının dikkatine sunulduğu ve kapsamlı bir soruşturma talep edildiği kaydedilen açıklamada, Yunanistan makamları tarafından ise bir dizi soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu soruşturmaların ilerleme veya sonuçları hakkında çok az bilgi alındığına işaret edildi.

"Sonuçların açıkça iletildiği bağımsız ve kapsayıcı soruşturmaların önemini vurgulamaya devam ediyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, bu sayede insan hakları ihlallerini içeren her türlü iddianın kapsamlı şekilde soruşturulabileceği ve hesap verebilirliğin sağlanacağı vurgulandı.