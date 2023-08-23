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Dünya

BM'den Yunanistan'a kınama: Yapılan zulüm ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri tarafından Yunanistan'ın sınır koruma politikalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Yunan kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu ihlallere ilişkin hesap verme zorunluluğunun bulunmamasını kınıyoruz.' denildi. Açıklamada, göçmenlere yönelik uygulanan zorbalığın medyaya sızan görüntüleri hakkında, 'Avrupa'nın sınır koruma uygulamalarının ırkçı dışlamasını ve zulmünü ortaya çıkardı.' ifadeleri kullanıldı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
BM'den Yunanistan'a kınama: Yapılan zulüm ortaya çıktı
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BM özel raportörleri, Yunanistan'ın sınır koruma politikalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan'ı güvenli ve tarafsız sınır koruma politikaları ve uygulamalarını benimsemeye çağırıyoruz. Yunan kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu ihlallere ilişkin hesap verme zorunluluğunun bulunmamasını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın tehlike altındaki göçmenlere hızlı ve etkili yardım sağlayamaması, onları güvenli bir şekilde karaya çıkartamaması ile yeterli göçmenin kabulünü sağlayamamasından endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, 11 Nisan'da Somali, Eritre ve Etiyopya'dan Yunanistan'a gelen ve aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 12 sığınmacının maskeli kişilerce bir araya toplandığı, eşyalarının ellerinden alındığı ayrıca bu kişilerin zorla Midilli Adası'na götürüldüğü hatırlatıldı.

BM uzmanlarının bu olayla ilgili Yunanistan hükümetinden 7 Ağustos'ta detaylı bilgi talep ettiği kaydedilen açıklamada, "Nisanda yaşanan olaylar, insan hakları ihlalleri ve suiistimal iddiaları konusunda derin endişe duyuyoruz. Yunanistan'ı güç kullanımına ilişkin iç düzenleme ve benzer olayların yaşanmaması için alınan tedbirler hakkında bilgi vermeye çağırıyoruz. Görüntüleri kaydedilen, medya tarafından doğrulanan ve aktarılan şiddet, Avrupa'nın sınır koruma uygulamalarının ırkçı dışlamasını ve zulmünü ortaya çıkardı." denildi.

İDDİALARA İLİŞKİN ŞEFFAF VE TARAFSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Ülkelerin, uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku kapsamında, göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların karşılaştıkları tehlike ve riskleri ele alma yükümlülükleri olduğu hatırlatılan açıklamada, düzenli göç yollarının olmayışı, kısıtlayıcı göç politikaları, yabancı düşmanı söylemler ve hareket halindeki kişilerin yerinden edilmesine yönelik diğer faktörlerin bu durumu daha zorlaştırdığı belirtildi.

Yunanistan'a, kolluk kuvvetlerine yönelik geri göndermeme ve ayrımcılık yapmama ilkeleri ile yaşam hakkı ihlali ve sınırda şiddet iddialarına ilişkin şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yapması çağrısı da açıklamada yer aldı.

BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki en büyük bağımsız olarak bilinen özel mekanizmalar, İnsan Hakları Konseyinin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

BM bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.

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