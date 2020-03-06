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Dünya

BM'den Yunanistan'a kötü haber: Hiçbir yasal dayanağı yok

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

AA06 Mart 2020 Cuma 14:18 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 14:18

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

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