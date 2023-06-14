İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5758
  • EURO
    25,5765
  • ALTIN
    1479.16
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Yunanistan'da alabora olan göçmen teknesi hakkında açıklama
Dünya

BM'den Yunanistan'da alabora olan göçmen teknesi hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olduğuna ilişkin haberleri dehşetle karşıladığı bildirildi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 21:10 - Güncelleme:
BM'den Yunanistan'da alabora olan göçmen teknesi hakkında açıklama
ABONE OL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu olayın kadın, erkek ve çocuklardan oluşan çok sayıda can kaybına yol açtığını belirten Dujarric, "Genel Sekreter göçmenler teknesinin alabora olduğuna dair haberleri dehşetle karşıladı. Kendisi, daha iyi bir hayat arayışında olan herkesin onur ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Bu, tüm üye ülkelerin bir araya gelerek düzenli ve güvenli yollar oluşturması ve hayat kurtarmak için kapsamlı eyleme geçmesi gerektiğinin bir örneğini daha teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, mültecilerin çıkış yaptığı ve ulaşmaya çalıştığı ülkelerin birlikte çalışmasının şart olduğunu vurgulayarak, güçlü liderlik ve siyasi cesaret ile kararlılığın gerekli olduğunu dile getirdi.

BALIKÇI TEKNESİNİN ALABORA OLMASI

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 78 kişi hayatını kaybetmişti.

"Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası" olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda, 100'den fazla kişi kurtarılmıştı

Kurtarılan göçmenler, Kalamata Limanı'na götürülmüştü.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, kurtarılan göçmenlerin can yeleği gibi güvenlik ekipmanı giymediğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.