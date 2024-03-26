BMGK kararı sonrası İsrail'den ''ateşi kesmeyeceğiz'' çıkışı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 172. gününde sürüyor.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN BMGK'NIN ATEŞKES KARARINA KARŞI "İSRAİL ATEŞİ KESMEYECEK" ÇIKIŞI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadesini kullandı.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin veto etmediği BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız." ifadesine yer verdi.

- BMGK'DE GAZZE'DE RAMAZANDA ACİLEN ATEŞKES SAĞLANMASI TALEP EDİLEN KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

01:56 Ürdün'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisinde, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulunuldu.

00:59 İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Az Zawayda bölgesine düzenlediği saldırı sonucu Filistinli Tağban ailesine ait apartman ağır hasar gördü.

00:45 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin devleti, Doğu Kudüs de aralarında olmak üzere Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'da olsun hiçbir Filistin vatandaşının tehcirini kati olarak reddetmektedir. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

00:43 Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden kararını memnuniyetle karşıladı.

00:19 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik olası askeri saldırısından kaygılandığını ve bunu mevkidaşlarına ilettiğini söyledi.

00:11 İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Gazze'deki duruma ilişkin, "Filistin halkı üstü açık bir hapishanede yaşıyor." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 449 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.