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BMGK, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun geleceğini görüştü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki BM barış gücü misyonunun görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağını görüşmek üzere toplandı.

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar, konseydeki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görev süresi 6 ayda bir yenilenen barış gücü misyonunun faaliyetlerine dair BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdiğini söyleyen Spehar, Kıbrıs'ta son 1 yılda pozitif bir gelişme yaşanmadığını ve müzakerelerin başlamadığını ancak Guterres'in geçici danışmanı olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute'un taraflarla istişarelerini sürdürdüğünü ifade etti.

BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs sorununun çözümüne destek verdiğini belirten Spehar, ''BMGK, iki toplum arasındaki güven artırıcı ilave önlemleri destekliyor.'' dedi.

Elizabeth Spehar, konseyin BM barış gücü misyonunun görev süresini yenileyip yenilenmeyeceğine ise birkaç gün içinde karar vereceğini sözlerine ekledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, ülkesinin adadaki barış gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tasarıyı gelecek günlerde konseye sunacağını söyledi ancak tasarının içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

UNFICYP'nin görev süresi 31 Ocak 2019'da sona eriyor.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

- UNFICYP'de reform isteyen ABD'nin tutumu merak ediliyor

BM barış gücü misyonlarının sayısının ve bütçesinin azaltılmasını isteyen ABD, Kıbrıs'taki BM barış gücü misyonunda da reform yapılmasını talep etmiş ve misyondaki barış gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını istemişti.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin gözden geçirdiği seçeneklerden ikincisinin ise Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun tamamen kaldırılması olduğunu ancak İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in her iki seçeneğe de sıcak bakmadığını söylemişti.

Diplomatlar, İngiltere ve Fransa'nın, barış gücü misyonunun adada istikrarı sağladığı görüşünde olduğunu ve misyonun kapatılmasının gerginlik yaratabileceği endişesini taşıdığını söylüyor.

- En uzun süre faaliyet gösteren barış gücü misyonu

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP'de bin 21 kişi görev yapıyor. Bunlar arasında 150 sivil, 750 kişiden oluşan askeri birlik ve 52 kurmay bulunuyor.

Misyonun 55 milyon 152 bin dolarlık bütçesinin üçte birini Güney Kıbrıs yönetimi karşılıyor. Yunanistan her yıl 6,5 milyon dolar katkıda bulunuyor. Bütçenin geri kalanı ise BM tarafından karşılanıyor.

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