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BMGK, Libya için acil toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki çatışmalar ve BM çalışanı 2 kişinin bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Fransa'nın talebi üzerine bugün TSİ 23.00'te toplanacak.

  • AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki çatışmalar ve BM çalışanı 2 kişinin bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından bugün acil toplanacak.
 
BM Güvenlik Konseyi, Fransa'nın talebi üzerine Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 23.00) toplanma kararı aldı.
 
Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmış, bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti. 
 
Öte yandan Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
 
General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
 
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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