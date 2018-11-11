BMGK Somali'deki terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "BMGK üyeleri, 9 Kasım 2018'de masum insanların ölmesi ve yaralanmasına yol açan Somali'deki saldırıları şiddetle kınamıştır. Ayrıca BMGK üyeleri kurbanların aileleri ve Somali hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Terörün her türlüsünün, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden biri olduğunun vurgulandığı açılamada, "BMGK üyeleri, sebebi, yeri, zamanı ve yapan kim olursa olsun, terör eylemlerinin suç teşkil ettiğini ve hiçbir gerekçesinin olmayacağını bir kez daha vurgulamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BMGK üyesi ülkelerin bu terör eylemlerinin faillerinin, organize edenlerin, finansçılarının ve destekçilerinin adalete teslim edilmesinin gerekliliğinin altını çizdiği aktarıldı.

Mogadişu'da önceki gün hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otelin hedef alındığı bombalı saldırılarda, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Eş-Şebab terör örgütü, kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.